مدير عام الإنتاج بالدقهلية يتفقد مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بالمحافظة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.

و أوضح "مرزوق" ان المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تمت معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

واشار" مرزوق " إلي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والإستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

وأضاف " مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

ومن جانبه اوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، انه تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه مؤخرا، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والاسواق والمعارض والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والادارات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ١٥ مشروعا وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية لدارسة الموافقة اقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الإقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للإستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.

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