محافظ القاهرة يشهد احتفالية "الاستعلامات" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الـ51

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامها قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة الذكرى ٥١ لنصر اكتوبر المجيد.

كما شهد الاحتفالية م . منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من أبطال حرب أكتوبر والمحاربين القدامى.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن حرب اكتوبر غيرت وجه الحياة على أرض مصر حيث أعادت لمصر عزتها وللعسكرية المصرية كبرياءها وشموخها.

واضاف محافظ القاهرة أن دور المؤسسة العسكرية امتد لإعادة بناء الوطن فكانت مشاركته فى المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب استمرارها فى القيام بدورها المنوط بها في حماية أمن مصر القومى وتحقيق التنمية الشاملة مستلهمة من روح أكتوبر نبراسًا يضئ لنا الطريق .

ووجه محافظ القاهرة التحية لارواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن. وقد تخلل الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغانى قدمها أطفال من ذوي الهمم ، وطلبة المدارس، كما تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر.