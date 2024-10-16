ضبط مصنع أغذية بدون ترخيص ببني سويف

عرضت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرًا على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يفيد بقيام الطب الوقائي بالمديرية، بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية شملت مركز ومدينة بني سويف، وحملة أخرى بالاشتراك مع إدارة تموين سمسطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أغذية يُدار بدون ترخيص بمدينة بني سويف والتحفظ على 1164 قطعة باتيه غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتحرير 5 محاضر لعدم حمل العاملين لشهادات صحية سارية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وقامت الحملة الثانية بالمرور على عدد من المخابز بقرى دشطوط والشنطور، أسفرت عن تحرير 23 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم المرور على 12 منشأة غذائية، والتحفظ على 25 كجم مواد غذائية مختلفة متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين سمسطا.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة، كل من الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.