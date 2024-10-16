إزالة 37 حالة تعدٍ واسترداد 19 فدانًا بمركزي القوصية وساحل سليم بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي بدأت السبت 12 أكتوبر وتنتهي 1 نوفمبر 2024 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد الأراضي المملوكة للدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 37 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي القوصية وساحل سليم حيث تم في مركز القوصية بإشراف أسامة سحيم رئيس المركز إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية كما تم بمركز ساحل سليم بإشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك دولة تابعة لمحمية الوادي الأسيوطي منها 7 حالات تعدي بالزراعة على مساحة 17 فدانا و7 حالات تعد بالبناء على مساحة 11630 مترا مربعا كما تم استرداد ٣ حالات مرفوضة بلجان التقنين منها حالة زراعة بمساحة ٢ فدان و ١٨ قيراطا و ١٧ سهما و عدد ٢ حالة مباني بمساحة ٨٨٠٠ متر مربع حيث تمت تلك الإزالات في وجود قوة أمنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي المتغيرات المكانية والإزالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وأكد أبوالنصر على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتاً إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيراً إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.