باسل رحمي: تأهيل الشباب للعمل الحر بالتدريب والتمويل لإقامة مشروعاتهم بمحافظات الصعيد

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مواصلة الجهاز العمل على تفعيل برامجه وأدواته في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المشروعات، وذلك من خلال تأهيل المواطنين وخاصة الشباب على ثقافة العمل الحر ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم التي تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي ما يزيد من فرصها في الاستمرار والنجاح.

وأوضح رحمي، أن دور جهاز تنمية المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" يركز على مختلف المحافظات خاصة ذات الكثافة السكانية بهدف توفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية للعمل على إتاحة وتقديم الخدمات وتيسير وصولها إلى الفئات المستهدفة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يكثف جهوده في الوقت الحالي على تعزيز الأنشطة في المجالات المتماشية مع الأهداف الرئيسية للمبادرة، ومنها تنفيذ دورات تدريبية على ريادة الأعمال لتشجيع الشباب على اقتحام مجال الأعمال الحرة وتحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى واقع ملموس بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوعوية والتأهيلية لتعريف المواطنين بالمزايا والخدمات المتاحة من خلال قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالإضافة إلى دوره المعتاد في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بتمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح رحمي، أن أفرع الجهاز بمحافظات المنيا وقنا وأسوان والأقصر وسوهاج تقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أنشطة متنوعة ومنها المشاركة في مؤتمر الاستثمار الثاني بمحافظة أسوان لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز لدعم المشروعات الصناعية بالمحافظة وما تم تحقيقه بمركز نصر النوبة بمجمع منطقة الجنينة والشباك كما تقوم بتنظيم دورات تدريبية للشباب والخريجين في محافظات الصعيد لتأهيلهم إلى أسواق العمل وتشجيعهم على إقامة الأعمال الحرة ويقوم فرع الجهاز بقنا بتنفيذ هذه الدورات المتخصصة حتى نهاية عام 2024، وذلك بمراكز قوص ونجع حمادي والوقف ودشنا وفقط وفرشوط ونجع حمادي وأبو تشت وقنا.

ووجه رحمي الدعوة لكافة المواطنين بمحافظات الصعيد للاستفادة من خدمات الجهاز المختلفة والتوجه إلى أفرع الجهاز بهذه المحافظات للتعرف على الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها والتي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة تتفق مع الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظاتهم وتساعدهم على توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية ويمكنها الوصول للأسواق الدولية.

وأضاف رحمي، أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم المشاركة في ندوات التوعية الخاصة بقانون تنمية المشروعات 152/2020 والتعرف على إجراءات انضمام المشروعات غير الرسمية للقطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي منحتها لهم الدولة وفقا للقانون، لافتًا أن أفرع الجهاز بالمحافظات ستساعد المواطنين على التعرف على آليات التمويل المتنوعة التي يقدمها الجهاز من خلاله مباشرة أو من خلال الجهات الوسيطة ومنها آليات التمويل التقليدي والتخصيم التجاري والتأجير التمويلي والفرانشايز.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات استقبل فريق طلاب "من أجل مصر" بكلية التجارة جامعة سوهاج، وذلك لاستعراض أنشطة الجهاز وكيفية الاستفادة منها ومزايا قانون 152 لسنة 2020 والتعرف على خدمات الجهاز المالية والفنية، ونظم فرع الجهاز بسوهاج بالتنسيق مع حزب حماة وطن دورة تدريبية عن ريادة الأعمال بعنوان "اعرف قدراتك" لمدة يوم واحد، كما شارك جهاز تنمية المشروعات بالأقصر بملتقى شباب الأقصر، حيث قام الجهاز بتنفيذ البرنامج التدريبي المهارات الريادية لرواد ورائدات الأعمال بمركز ومدينة إسنا، بجانب عقد العديد من الندوات التعريفية بالخدمات المالية والفنية التي يتيحها الجهاز في قرى محافظة قنا، والعديد من الندوات الخاصة بتشجيع وتأهيل الشباب على اقتحام مجال الأعمال الحرة والتسويق في المنيا، وتنفيذ العديد من برامج ودورات تنمية المهارات الريادية في محافظة أسوان.