شكاوى القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية لتنسيق العمل مع أعضاء "المحامين المتطوعين"

عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول تنسيق العمل بينه واعضاء شبكة المحامين المتطوعين الجدد والتي استمرت على مدار يومين، بحضور محاميات ومحامين متطوعين من مختلف المحافظات، وولاء سليم مدير ادارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة

وتناولت الدورة التدريبية العديد من الموضوعات منها التعريف باليات العمل ودور المرأة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والدور الاساسي لمكتب الشكاوي واختصاصاتة ومناقشة وحدة المتابعة المسئولة عن أعضاء شبكة المحامين المتطوعين وعرض قواعد العمل التنظيمية واللائحة.

وتضمن اللقاء مهارات تطبيقية للصحة النفسية للمحامين المتطوعين و ⁠التعريف بوحدة لم الشمل بالأزهر الشريف.

وتجدر الإشارة ان خط استشارات مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ يتلقي استفسارات وشكاوى السيدات ويعمل يوميا من ٩صباحا ل ٩ مساء.