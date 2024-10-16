محافظ أسيوط يكثف حملات النظافة بحي شرق ويوجه بتطوير المنطقة

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، جهوده في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ إذ قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع الآلاف من أطنان القمامة والمخلفات المتراكمة منذ سنوات في حي شرق المدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع مستوى النظافة العامة.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض المتحدث الرسمي باسم المحافظة، وقيادات المحافظة المعنية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال رفع القمامة والمخلفات المتراكمة على جانبي طريق سور جامعة الأزهر، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء من رفع كافة التراكمات وإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية.

وأكد أبو النصر على أهمية تضافر الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وتحسين البيئة المعيشية للمواطنين.

كما وجه المحافظ بزيادة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة بالمنطقة، وإعادة تخطيطها وتطويرها، وتشجيرها لتعود المنطقة إلى سابق عهدها من الرونق والجمال.

وشدد المحافظ على ضرورة منع إلقاء أي مخلفات جديدة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا على أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

وأكد أبو النصر أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من الحملات التي تقوم بها المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة المعيشية لهم.