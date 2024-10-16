أسيوط توقع بروتوكولًا لزراعة الجوجوبا والاستفادة من مياه الصرف

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، ويهدف إلى زراعة 145 فدانًا من نبات الجوجوبا، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالجة من محطة كهرباء غرب أسيوط في ري نبات الجوجوبا، والذي يتميز بقدرته العالية على تحمل الملوحة وقلة احتياجاته المائية، وتستخدم منتجات الجوجوبا في العديد من الصناعات، مثل صناعة مستحضرات التجميل والبتروكيماويات، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا المجال.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يساهم في الحفاظ على البيئة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشيدًا بدور شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء في هذا المشروع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح المهندس محمد مختار فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الشركة المستمر لتحقيق الاستدامة البيئية، والحد من التلوث، مشيرًا إلى أن زراعة الجوجوبا ستساهم في حل مشكلة التخلص من مياه الصرف الصناعي المعالجة، وستوفر مصدرًا جديدًا للدخل للشركة.