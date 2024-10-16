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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: استشهاد 9 وإصابة 97 آخرين جراء غارات على النبطية وقانا

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء استشهاد 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية على بلدة /قانا/ في الجنوب اللبناني.
وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إلى ارتفاع حصيلة الغارات المتتالية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين.
وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارات متعددة مستهدفا مبنى في /تول/ ودمره.. كما استهدف بلدتي /حولا/ و/معروب/ بمحافظة النبطية في الجنوب اللبناني.
 

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