أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء استشهاد 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية على بلدة /قانا/ في الجنوب اللبناني.
وأشار مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إلى ارتفاع حصيلة الغارات المتتالية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها باستشهاد 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين.
وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارات متعددة مستهدفا مبنى في /تول/ ودمره.. كما استهدف بلدتي /حولا/ و/معروب/ بمحافظة النبطية في الجنوب اللبناني.
بوابة العرب
الصحة اللبنانية: استشهاد 9 وإصابة 97 آخرين جراء غارات على النبطية وقانا
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء استشهاد 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية على بلدة /قانا/ في الجنوب اللبناني.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء استشهاد 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية على بلدة /قانا/ في الجنوب اللبناني.