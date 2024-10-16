رئيس جامعة بني سويف يبحث مع "مياه الشرب" دعم الطلاب وتأهيلهم عمليًا

استقبل الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببني سويف، وذلك في إطار تعزيز التعاون و التنسيق بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتدريبات الطلابية للمساهمة في إعداد جيل متميز من الخريجين المتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية.

تضمن اللقاء مناقشة توفير التدريب العملي للطلاب بهدف إعداد وتدريب الطلاب وتأهيلهم في النواحي الفنية والعلمية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في التدريب والتعليم لمواكبة التطورات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين الجانبين في توفير فرص تدريبية وبحثية لطلاب الجامعة، موضحًا أن التدريبات تهدف لإكساب الطلاب مهارات وخبرات عملية وفنية تؤهلهم لمواكبة سوق العمل وتثقل خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم، بالإضافة إلى نشر الوعي وثقافة المياه لطلاب الجامعة والتوعية بالتغيرات المناخية فيما يخص المياه.