إصابة شخصين إثر انفجار تركيب ألواح زجاجية بجامعة بني سويف التكنولوجية

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور جان هنري حنا، في بيان لها اليوم الأربعاء، توضح فيه أنه أثناء تركيب أحد المعامل بالجامعة وتجهيزه من قبل إحدى الشركات المحلية وعند القيام بتركيب أحد الأجهزة من قبل مهندسي الشركة حدث خلل مما أدى لإنفجار أحد الألواح الزجاجية.

وأوضحت الجامعة التكنولوجية في بيانها، أن انفجار أحد الألواح الزجاجية أدى إلى إصابة فردين اثنين من طاقم العمل التابعين للشركة الموردة والمسؤولين عن تركيب الأجهزة وذلك تمهيدا لتشغيل المعمل وتسليمه للجامعة حيث لم يتم حتى الآن تسليم المعمل بعد للجامعة.

وأكدت الجامعة التكنولوجية في بيانها، أنه لا توجد أى إصابات فى صفوف الطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما يتم متابعة حالة المصابين من الشركة ولا توجد أي وفيات.