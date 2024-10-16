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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. الابتسامة المرعبة تعود لشاشات السينما في مصر بفيلم "SMILE 2"

Smile
Smile
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طرحت التجربة المرعبة فيلم SMILE 2، اليوم الأربعاء، الجزء الثاني المرتقب للغاية  من تأليف وإخراج باركر فين، ويأخذ الجمهور في رحلة مثيرة مليئة بالتشويق والرعب، وينطلق الفيلم في دور السينما المصرية في 16 أكتوبر من خلال فور ستار فيلمز.

وفي SMILE 2، تستعد نجمة البوب سكاي رايلي “تلعب دورها نعومي سكوت”، لجولة عالمية جديدة، عندما تتعرض لسلسلة من الأحداث المرعبة التي لا يمكن تفسيرها. ومع تصاعد الرعب جنبًا إلى جنب مع ضغوط الشهرة، تضطر سكاي إلى مواجهة ماضيها المظلم في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على حياتها قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

ويضم الفيلم طاقمًا موهوبًا من الممثلين، بما في ذلك روزماري ديويت، ولوكاس جيج، ومايلز جوتيريز رايلي، وبيتر جاكوبسون، وراي نيكلسون، وديلان جيلولا، وراؤول كاستيلو، وكايل جالنر، حيث يضفي كل منهم عمقًا وكثافة على هذه القصة المخيفة.

 

باركر فين SMILE 2 سكاي رايلي نعومي سكوت