محافظ أسيوط يوجه بحل مشكلة الكثافة الطلابية في مدرسة علي مبارك

أجري اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية لمدرسة على مبارك الابتدائية المشتركة بشارع الثورة بحي شرق أسيوط.

خلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية المختلفة، وتحدث مع الطلاب والمعلمين، واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المدرسة حول سير العملية التعليمية والمشكلات التي تواجهها.

كما قام بتفقد المرافق الأخرى بالمدرسة مثل المكتبة وغرفة التربية الفنية والحديقة.

أكد المحافظ، أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد على رفع مستوى التعليم بالمدرسة.

كما وجه بزيادة عدد الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتحسين مرافق المدرسة، وتطوير الحديقة لتصبح مكانًا جاذبًا للطلاب.