بالفيديو.. نقيب الزراعيين: مخزون المحاصيل الإستراتيجية زاد إلى ضعف ما كان عليه قبل ‏‏2014

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ‏تحتفل سنويا بـ16 أكتوبر "يوم الغذاء العالمي"، إذ إن هذا تاريخ تأسيس الفاو عام ‏‏1945.‏

وأضاف "حواره" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن ‏‏الغذاء الصحي والآمن والمستدام يعد أحد حقوق الإنسان، والمياه تعد المصدر ‏الرئيسي لإنتاج كل أنواع الأغذية، موضحًا أن أكبر سعة تخزينية احتياطية لدى مصر بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية ‏كالقمح والأرز والذرة والسكر كان يمكن تحقيقها هي مدة 3 شهور وذلك قبل عام ‏‏2014، وبالتالي لم يكن لدينا مرونة في حالة الأمن الغذائي.

وتابع، أنه من 2014 حتى الآن، بلغت السعة التخزينية للحبوب الرئيسية "المحاصيل ‏الاستراتيجة الرئيسية" حوالي 6 ملايين طن، أي تكفي لمدة 6 أشهر.

وأردف، نقيب الزراعيين، أن مخزون المحاصيل الاستراتيجية زاد إلى ضعف ما كان عليه قبل 2014 سعيا ‏نحو الاكتفاء الذاتي.‏