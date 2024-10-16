بالفيديو.. نقيب الزراعيين: مخزون المحاصيل الإستراتيجية زاد إلى ضعف ما كان عليه قبل ‏‏2014

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تحتفل سنويا بـ16 أكتوبر "يوم الغذاء العالمي"، إذ إن هذا تاريخ تأسيس الفاو عام 1945.
وأضاف "حواره" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الغذاء الصحي والآمن والمستدام يعد أحد حقوق الإنسان، والمياه تعد المصدر الرئيسي لإنتاج كل أنواع الأغذية، موضحًا أن أكبر سعة تخزينية احتياطية لدى مصر بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة والسكر كان يمكن تحقيقها هي مدة 3 شهور وذلك قبل عام 2014، وبالتالي لم يكن لدينا مرونة في حالة الأمن الغذائي.
وتابع، أنه من 2014 حتى الآن، بلغت السعة التخزينية للحبوب الرئيسية "المحاصيل الاستراتيجة الرئيسية" حوالي 6 ملايين طن، أي تكفي لمدة 6 أشهر.
وأردف، نقيب الزراعيين، أن مخزون المحاصيل الاستراتيجية زاد إلى ضعف ما كان عليه قبل 2014 سعيا نحو الاكتفاء الذاتي.