ثقافة رأس سدر تنظم ندوات لتعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة بالمجتمع

تنظم ثقافة راس سدر محاضرة تثقيفية لتعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة وطرق تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالمدرسة الفكرية بمدينة راس سدر وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" .

وتناولت الندوات التعريف بذوي الاحتياجات وأساليب تأهيلهم ودمجهم في المجتمع كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا، فضلًا عن تعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، مما يتاح لهم فرصة تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين، مما يُغني تجربتهم الحياتية يأتي ذلك بهدف تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، مما يساهم في تطوير بيئة شاملة ومزدهرة للجميع .