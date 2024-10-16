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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة يزور مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بمكتبه الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة والوفد المرافق له.

 حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي وهبة الرافعي القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الثقافي بين المكتبة والدار، كما تم تبادل الرؤى والأفكار حول الأنشطة الثقافية التي يتم تنظيمها في مصر وإمارة الشارقة. وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية. 

وعقب ذلك قام الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي والوفد المرافق بجولة تفقدية لمختلف مزارات ومراكز المكتبة، وزار معمل ترميم مخطوطات والوثائق، واطلع على مراحل وتقنيات ترميم الوثائق والمخطوطات ورقمنتها.

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