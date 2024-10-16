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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد وحدة المناظير بالمستشفى الجامعي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، وحدة المناظير بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عليان، مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد تاج، المشرف على وحدة المناظير، والمهندس محمد الكامل، مدير عام الإدارة الهندسية وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وناقش رئيس الجامعة خلال جولة عملية تطوير ورفع كفاءة وتحديث الوحدة، موجهًا بمراعاة المعايير والمواصفات القياسية العالمية خلال عملية التطوير مشيرًا إلى اهتمام الدولة والجامعة بدعم كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي إقليم جنوب الصعيد، وأداء رسالتها التعليمية والبحثية على أكمل وجه.

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