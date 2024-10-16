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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. "التعريف بالاتحاد العام لشباب العمال" ندوة بمركز إسنا

ندوة الاتحاد العام
ندوة الاتحاد العام لشباب العمال
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نظم الاتحاد العام لشباب العمال بمركز إسنا جنوب الأقصر، التابع لوزارة الشباب والرياضة، ندوة للتعريف بالاتحاد وأنشطته المختلفة بمراكز المحافظة، وكذلك الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك ‏بناءاً على توجيهات عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال وأحمد عبد المتجلي رئيس فرع الاتحاد بالأقصر.

تناول اللقاء، التعريف بالاتحاد العام لشباب العمال ‏فرع الأقصر أهدافه وأنشطته ‏ولجانه المختلفة ودور كل منها، وكذلك تم التعريف بأنشطة لجنتي الحرف اليدوية والمشروعات وشرح للخدمات والبرامج التدريبية التي سوف تتم للشباب من خلال الاتحاد ووضع برامج التدريب و التأهيل والتمكين الاقتصادي، كما تخلل اللقاء تقديم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية.

حضر الندوة التعريفية كلا من رمضان عبدالمبدي نائب رئيس فرع الاتحاد بالأقصر، ومصطفى السنوسى منسق الاتحاد بمركز إسنا، وفيصل راجح أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالأقصر، والإعلامية منى عبده عضو المجلس القومى للمرأة، ومحمد عوض عضو امانة التحالف الوطني بالأقصر، ومنال عواجه رئيس لجنة الحرف اليدوية، وعزه القاضى منسق لجنة المرأة وسيد عبدالدايم رئيس اللجنة الثقافية، ومحمد شحاتة منسق مركز الأقصر، وعدد من الإعلاميين ولفيف من رموز وشباب وسيدات مركز إسنا والأقصر.

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