مصر تفوز بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ضمن أفضل المشروعات السكنية المُنفذة

أعلن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ۸۹ المنعقد اليوم الأربعاء، المشروعات الفائزة بجائزة "المشروع السكني المنفذ" لعام ٢٠٢٤ ومنها مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة "، حيث تمت الإشادة بالتطور العمراني الملحوظ الذي حققه المشروع وأثره الإيجابي على حياة السكان.

وقد عرف المشروع سابقا باسم منطقة "تل العقارب"، ويهدف إلى تحويل منطقة عشوائية تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكنا لائقا.

وافتتح المشروع رسميا في أكتوبر ۲۰۲۱ ، ويتضمن حوالي ٨١٦ وحدة سكنية و ۱۹۸ محلا تجاريا.

وأشاد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز مشروع "روضة السيدة" بهذه الجائزة، موجها التهنئة والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى تبنى وتابع هذا المشروع، عندما كان وزيرا للإسكان، كما هنأ كل العاملين بوزارة الاسكان، ومحافظة القاهرة، وكذا صندوق التنمية الحضرية، وكل من ساهم فى تنفيذ هذا المشروع.

وقال الوزير: يهدف المشروع إلى خلق بيئة معمارية وعمرانية ملائمة، مع الحفاظ على طابع معماري متميز يعكس احترام التراث الثقافي والتاريخي المحلي، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات بجودة وكثافة مناسبة لضمان استفادة المجتمع بشكل كامل، مما يعزز من أهمية المشروع كعنصر حيوي في تحسين جودة الحياة.

وتواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير العمران القائم والمناطق غير الرسمية، من خلال توفير مختلف الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمراكز الصحية ومناطق الترفيه بالإضافة إلى توفير فرص عمل مما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تأتي هذه الجائزة كاعتراف وتأكيد على الجهود المستمرة للدول العربية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وتمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهداف الجائزة نفذ في إحدى الدول العربية. وتهدف الجائزة الي تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن على هامش فعاليات الدورة ٤١ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المقرر عقدهما بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ديسمبر المقبل.