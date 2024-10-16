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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار نهارًا معتدل ليلًا وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء .

كما يشهد غدا الخميس، أمطارا خفيفة الي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية  وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة  المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال  الصعيد 30 للعظمي  والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 22 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا