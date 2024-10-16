ريال بيتيس يتعاقد مع عمر سيد معوض

أنهى نادي ريال بيتيس الإسباني الاتفاق مع النادي الأهلي للتعاقد مع عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالقلعة الحمراء.

وأعلنت الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب انضمامه للفريق الأندلسي بداية من فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وظهر عمر سيد معوض خلال الفيديو الدعائي وهو يرتدي قميص نادي ريال بيتيس الإسباني.

وسبق أن تقدم نادي ريال بيتيس بعرض لضم عمر سيد معوض من النادي الأهلي في سبتمبر 2023 لكن اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نفس التوقيت ليتم تأجيل التعاقد معه.

وقضى عمر سيد معوض فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023 وشارك في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس بالرغم أنه مواليد 2006.