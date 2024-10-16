الكشف على 165 مريض خلال قافلة طبية مجانية على غير القادرين بالفيوم

نظمت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة علاجية للكشف الطبي المجانى على عدد 165مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية من أهالى قرية النزله بمركز ابشواي، وقريتي عزبة قلمشاه ومنية الحيط بمركز إطسا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبإشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى الفيوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بمجهودات الجمعية في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .