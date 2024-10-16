بالفيديو.. تعرف على أهم نقاط التميز في قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ‏إن نقاط التميز في قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير كثيرة.‏

وأضاف "كمال" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن جمال العرض المتحفي وتقسيم العرض المتحفي وتقسيم ‏طرق العرض الحديثة واستخدام المالتيميديا في التوضيح كلها نقاط تميز.

وتابع: "ولكن أهم نقطة تميز من وجهة نظري هو المجهود غير المرئي، فنحن ‏نشاهد الآثار في عرض مميز للغاية دون أن نعرف من يقف وراء هذا التنظيم، ‏فنحن لدينا بيئة حفظ مناسبة للقطع الأثرية تجعلها لفترات طويلة"، مؤكدًا: "بيئة العرض المتحفي المناسبة تعتبر بالنسبة إلينا أولوية، فدور المتحف هو ‏الحفاظ على القطع الأثرية وكان لابد أن تكون قاعات العرض المتحفي مجهزة ‏بأساليب حفظ مناسبة للقطع الأثرية من ضوء وحرارة ورطوبة وتلوث جوي".‏