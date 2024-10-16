بالفيديو.. تعرف على أهم نقاط التميز في قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن نقاط التميز في قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير كثيرة.
وأضاف "كمال" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن جمال العرض المتحفي وتقسيم العرض المتحفي وتقسيم طرق العرض الحديثة واستخدام المالتيميديا في التوضيح كلها نقاط تميز.
وتابع: "ولكن أهم نقطة تميز من وجهة نظري هو المجهود غير المرئي، فنحن نشاهد الآثار في عرض مميز للغاية دون أن نعرف من يقف وراء هذا التنظيم، فنحن لدينا بيئة حفظ مناسبة للقطع الأثرية تجعلها لفترات طويلة"، مؤكدًا: "بيئة العرض المتحفي المناسبة تعتبر بالنسبة إلينا أولوية، فدور المتحف هو الحفاظ على القطع الأثرية وكان لابد أن تكون قاعات العرض المتحفي مجهزة بأساليب حفظ مناسبة للقطع الأثرية من ضوء وحرارة ورطوبة وتلوث جوي".