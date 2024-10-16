رابط ومواعيد التقديم على وظائف وزارة العمل لشباب محافظتي المنيا والدقهلية

أعلنت وزارة العمل ،اليوم الأربعاء، عن توفير 190 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين بمحافظتي المنيا والدقهلية، من سن 18 إلى 35 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، ويمكن التقديم عليها وفقًا للمواعيد المحددة.

ويتضمن مجال العمل في هذه الفرص، "أخصائي تمويل"، وذلك داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بفروعها بمحافظة الدقهلية بواقع 120 فرصة بـ (كفر الأطرش – شربين – بلقاس – المنصورة – الجمالية - منية النصر – دكرنس) ، و70 فرصة في محافظة المنيا بـ (ديرمواس – ملوى – مغاغة – سمالوط).

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، الصحة، الثقافة، الرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن الرواتب مجزية، وهناك تأمين صحي، واجتماعي، ووثيقة تأمين على الحياة، لافتةً أن التقديم بفروع المؤسسة بالدقهلية، من الساعة 11 صباحًا بفرع كفر الأطرش يوم الإثنين الموافق 21 – 10 – 2024 وعنوانه: كفر الأطرش بر السوق أمام مسجد الفردوس منزل أ- نشأت.

وأضافت، وفي فرع شربين يتم التقديم يوم الثلاثاء الموافق 22 – 10 - 2024، وعنوانه: شارع المركز بجوار قسم الشرطة أمام المدرسة الثانوية الصناعية عمارة الدكتور بدوي، وفي فرع بلقاس يوم الأربعاء 23 – 10 -2024، وعنوانه: ميدان خطاب أمام فيلا الشايب بجوار صيدلية بلقاس الجديدة، وفرع المنصورة يوم الخميس 24-10-2024، وعنوانه شارع قناة السويس بجوار خير زمان برج الجندي.

واستكملت، أن التقديم في فرع الجمالية يوم الإثنين 28 – 10 – 2024، وعنوانه: شارع الكباس أمام موقف صان الحجر بجوار البنك الزراعي، وفرع منية النصر يوم الثلاثاء 29 – 10 – 2024 ، وعنوانه ميت الخولي مؤمن شارع الثانوية أمام برج الياسمين أعلى كافتيريا العمدة، وفرع دكرنس يوم الأربعاء 30 – 10 – 2024 ، وعنوانه: 2 شارع المؤسسة عمارة الفرسان أمام مول طارق حامد الدور الأول.

كما أضافت المدير العام، أن التقديم بفروع المؤسسة بالمنيا من الساعة 11 صباحًا في فرع ديرمواس يوم الثلاثاء 29 – 10 – 2024، وعنوانه: شارع مصر اسوان اعلى مقر البنك الأهلي الجديد بجوار الشهر العقاري برج الأندلس، وفرع ملوى يوم الأربعاء 30 – 10 – 2024 وعنوانه 29 شارع المدارس متفرع من طريق القاهرة - أسوان الزراعي بجوار مستشفي النيل.

وأوضحت، أن التقديم في فرع مغاغة يوم الخميس 31 – 10 – 2024، وعنوانه شارع الدسوقي القبلي أمام مصلحة الشهرالعقاري بجوار محل أبو النسب للملابس، وفرع سمالوط يوم الثلاثاء الموافق 5 – 11 – 2024 وعنوانه 2 شارع عاكف (الشهيد فاروق خشبة سابقًا) من طريق مصر أسوان الزراعي بجوار البنك الأهلي.

ونوهت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم للعمل بتلك الوظائف بالفروع المشار إليها من خلال الدخول على الرواط التالية: محافظة الدقهلية: https://forms.gle/i2gJeekpt3NxvJcL8.

ومحافظة المنيا من هنا: https://forms.gle/ccw9kjigW41cLxuG6.

ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414 المسؤول أحمد الشيخ.