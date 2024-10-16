عبور 50 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى قطاع غزة

عبرت 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطرود صحية وأغذية أطفال إلى مناطق شمال غزة.

وقد تم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الدكتور حسين الشبلي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة.. مؤكدا أن التنسيق مستمر لعبور هذه القوافل بطريقة آمنة وسليمة لتصل المساعدات بالشكل الذي يليق بأهلنا في غزة لتوزيعها من قبل المنظمات الشريكة العاملة داخل غزة.

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 3652 شاحنة.

