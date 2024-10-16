الاحصاء: متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 69.3 كجم عام 2022/ 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، أنه بلغ إنتـاج الخضراوات 24.9 مليـون طـن عـام (2022/ 2023) مقـابل 23.7 مليـون طـن عام (2021 / 2022) بنسبــة زيــادة قدرهـا 5.2٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 84.9 كجـم عـام ) 2022 / 2023 ( مقــابــل 80.7 كجــم عام ( 2021 / 2022) بنسبة زيادة قدرها 5.2% .

وأضاف الجهاز انه بلغ إنتاج الفاكهة 13.79 مليــون طـن عام (2022/2023) مقابل 12٫99 مليون طـن عام (2021/2022) بنسبـة زيادة قدرها 6.2 % .

كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 69.3 كجم عام (2022 / 2023) مقابل 65.6 كجم عـام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 5.6% .



وأشار الجهاز الى المؤشرات العالمية، إذ بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫81 مليار طـن عام (2022/2023) مقـابـل 2٫82 مليـار طـن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.

وبلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.2 كجـــم عــام (2022/2023) مقابل 151.5كجم عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.

أما إنتـاج القمــح فبلغ 806٫6 مليــون طن عـام (2022/ 2023) مقابل 778٫3 مليـون طـن عـام (2021/2022) بنسبة زيــادة قدرها 3.6%.

وبلـــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 70.2 كجـــــم عام (2022/2023) مقابل 67.7 كجم عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 3.7%.

كما بلــغ إنتــاج الأرز 525.6 مليــون طـن عـــام (2022/2023) مقابـل 526.3 مليون طـن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.1 %.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.3 كجم عام ( 2022/2023) مقابل 54.4 كجم عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.