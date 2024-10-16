الرئيس الصيني: مستعدون للعمل كشريك وصديق للولايات المتحدة

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الولايات المتحدة إلى العمل مع بلاده من أجل دفع التنمية.. وقال "يجب على الصين والولايات المتحدة أن تكونا عامل دفع لتنمية بعضهما، بدلا من أن تكونا عائقا".

وأكد الرئيس الصيني، في رسالة تهنئة بعث بها إلى حفل العشاء السنوي للجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية- الصينية، والتي نقلتها صحيفة /تشاينا ديلي/ الصينية، استعداد بلاده للعمل كشريك وصديق مع الولايات المتحدة.. معتبرا أن العلاقات الصينية-الأمريكية "واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم، الأمر الذي لن يعود بالنفع على البلدين فحسب، بل وعلى العالم برمته أيضا".

وأعرب عن تقديره لجهود اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية لتعزيز التبادلات والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مختلف المجالات.. وقال إن بكين " تعاملت دائما مع العلاقات الصينية-الأمريكية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتعتقد دائما أن نجاح كل دولة يقدم فرصا للأخرى".

وأضاف أن الصين "ستواصل بناء بيئة أعمال دولية من الدرجة الأولى والاستفادة من ميزة سوقها الهائلة وإمكانات الطلب المحلي لجلب المزيد من الفرص للتعاون بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن رسالة الرئيس الصيني تأتي "وسط فترة من التوترات تعيشها البلدان فى ظل صراعات سياسية واقتصادية مختلفة، ولكن هناك رغبة مشتركة واضحة لتجنب الصراع، مع الحفاظ على اتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، في محاولة لاحتواء التوترات خاصة في ظل وجود تنافس اقتصادي وتجاري".

