بالفيديو.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية: استطعنا تجهيز متحف الخزف الإسلامي وإعادته للجمهور بعد إغلاقه

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن متحف الخزف الإسلامي الواقع في قصر الأمير عمرو إبراهيم كان مغلقا منذ فترة طويلة؛ بسبب وجود بعض المشكلات به، كتسريب المياه وأعمال التكييف ومشكلات إنشائية بالمبنى الأثري، مشيرا إلى أنه جرى عمل العديد من التطورات كالترميم مع مراعاة الدقة تحت إشراف وزارة الآثار.
وأضاف "قانوش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن متحف الخزف الإسلامي أحد المباني الرائعة التي تنتمي إلى الطراز الإسلامي في العمارة، موضحًا أن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة زار المتحف منذ حوالي شهر ونصف.
وتابع، أن خلال تلك الزيارة، طلبنا فتح المتحف بالإمكانيات المتاحة لحين إتمام مراحل التطوير الأخيرة، وقد كان، موضحًا أنه جرى تجهيز متحف الخزف الإسلامي وإعادته للجمهور بإمكانيات قطاع الفنون التشكيلية من الفنيين والمهندسين والعاملين، لكن يتبقى أعمال التكييف المركزي فقط، بينما تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الأساسية سواء ترميم الحوائط أو الأسقف بمنتهى الكفاءة.
وأردف، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن المتحف يحتوي على 320 قطعة من روائع الخزف الإسلامي من مراحل تاريخية مختلفة، فضلا عن مجموعة من أعمال الفنان سعيد الصدرالخزاف المصري الرائد.