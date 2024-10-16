ضبط 3327 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظورة بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.

يأتي هذا لضبط سوق الأدوية البيطرية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح لواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية “إدارة الخدمات” بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس حيث تم المرور على ٢ مركز بيع أدوية غير مرخص وضبط ٣٣٢٧ عبوة لـ٢٧ صنف دواء مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية ومحظور وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.