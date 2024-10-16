اليوم العالمي للغذاء.. الإحصاء: 44.8% زيادة في إنتاج الأرز عام 2022/ 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء الموافق 16 /10/2024 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عــام وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمى للغذاء لعام 2024 " الحق في الغذاء من أجل حياة أفضل ومستقبل أفضل"، وذلك من حيث الأغذية السليمة التى يرمز لها بالتنوع بالإضافة الى أن الاهتمام بالتغذية والقدرة على تحمل تكاليف وسلامة الغذاء هو ما يتجه اليه العالم من أجل القضاء على الجوع لضمان حياه مستدامة أفضل.

وأوضح الجهاز انه بلـغ إنتاج الحبوب 23.7 مليون طن عـام (2022/2023) مقابل 23.4 مليون طن عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 44.8%.

وبلـغ متوسـط نصيب الفـرد من انتـاج الحبوب 300.7 كجـم عام (2022/2023) مقابل 296.6 كجم عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وأضاف الجهاز انه بلـغ إنتــاج القــمح 9.1 ملـيون طـن عــام (2022/2023) مقـابـل 9.6 مليـون طـن عام (2021/2022) بنسـبة انخفاض قدرها 5.8 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المنزرعة بنسبة 7.4%.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كجم عام (2022/2023) مقابل 165.0كجم عام ) 2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.8%.

بينما بلغ إنتـاج الأرز 6.2 مليون طن عـام (2022 / 2023) مقـابــل 4.3 ملـيــون طــن عـام ( 2021/2022 ) بنســبة زيادة قـدرهـا 44.8% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 40.9% خلال هذا العام.

وبلــغ متوســط نصيب الفرد من الأرز 41.6 كجم عام ( 022/2023) مقابل 28.7 كجم عام ( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 44.9 %.