تحرير 18 محضرا تموينيا خلال حملة بمركز ناصر في بني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، برئاسة شوقي هاشم، جهودها فى ملف النظافه والتجميل ومواجهة التعديات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الجهود الميدانية التي تقوم بها الوحدات المحلية لمواجهة التعديات وتحسين منظومة النظافة والتجميل في كافة أنحاء المحافظة.

وفي هذا السياق قامت إدارة تموين ناصر بحملة تموينية على المخابز البلدية بمجلس قروي الحمام وبني عدي وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرة لعدم نظافة ادوات العجين، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم إعطاء بون خبز، عدم وجود ميزان معتمد، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه ، عدم وجود سجل زيارات

وفي قرية دلاص تمت متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة وتبين استمرار أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع المركز الطبى الشامل بطنسا مع استمرار أعمال الإنشاءات الخرسانية لمحطه الصرف الصحي بالقرية، فضلا على استمرار أعمال الإنشاءات ووضع التربة الزلطية لمدرسة هشام حسن الحميلى الثانوية بقرية دلاص

وفي قرية الحمام تم متابعة مشروع حياة كريمة وتم رفع التراكمات والقمامة وتسوية الشوارع بالقرية، فضلا على تسليك غرف الصرف التقليدي بمدخل قريه المنصورة، وفي قرية اشمنت تم تنفيذ ازالة لحالتي تعد على الأرض الزراعية بالقرية، وفي قرية بهبشين تم تنفيذ إزالة لبعض حالات تعد على الارض الزراعية وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.