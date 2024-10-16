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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعاون «مصري - قطري» في تبادل الخبرات ومواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية

جانب من لقاء الوزيرين
جانب من لقاء الوزيرين
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التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة القطرية، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، جاء اللقاء بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر وقطر في المجال الصحي، مع التركيز على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، كما تطرق الطرفان إلى التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية، بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية لتخفيف معاناة الأشقاء في فلسطين، السودان، ولبنان، في ظل تدهور الأنظمة الصحية بسبب الصراعات.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن اللقاء شمل مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماعات اللجنة، منها أجندة التحصين العالمية 2030، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتغير المناخ وأثره على القطاع الصحي، والاستثمار في تحسين البنية التحتية الصحية، لافتًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد خلال اللقاء التزام مصر بتعزيز التعاون الصحي مع الدول الشقيقة في المنطقة، بما يحقق الأمن الصحي للجميع.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير وجه الدعوة لوزيرة الصحة القطرية، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، الذي سيعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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