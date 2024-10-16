اليوم العالمي للمكفوفين.. "القومي لذوي الإعاقة" يستعرض جهوده لخدمة أصحاب العصا البيضاء

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة والتحية لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية على مستوى مصر والعالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، وهو اليوم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها أصحاب الإعاقات البصرية وتعزيز فهم المجتمع حول أهمية تقديم الدعم والتسهيلات لهم.

وأكدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود التي قدمتها الدولة المصرية وجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في رعاية حقوق ذوي الاعاقة البصرية، مشيرة إلى أن آمال الأشخاص ذوي الإعاقة تحققت على أرض الواقع وأصبحت حقيقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، كما أن المجلس في رسالته يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز.

واستعرضت الدكتورة ايمان كريم، جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمقدمة لأصحاب الإعاقات البصرية طبقا للتقرير الثاني لرصد أوضاع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2022_2023 الصادر عن المجلس والذي تناول جهود وأنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار اختصاصاته ومنها مشاركة المجلس في لجنتي دراسة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارين رقمي "١٧٧٠" و'١٧٧٢" لسنة ٢٠٢٢، لبحث تلك التحديات من خلال لجنتين وشارك المجلس بممثل عنه في اللجنة الأولى التي اختصت ببحث الكتب الدراسية وما تتضمنه من أخطاء وكيفية إيجاد حلول لتلك المشكلة، واللجنة الثانية: وتختص ببحث المشكلات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية و اقتراح الحلول المناسبة له وخاصة في مجالات التعليم والتقنيات المساعدة والتعامل مع البنوك.

كذلك استعرض التقرير جهود المجلس في التنسيق والتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشمول المالي من خلال العمل على توفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لمختلف أنواع الإعاقات، مثل: تطبيق الكود الهندسى للإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للاعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم، حيث نظم المجلس بالتعاون مع بنك مصر العديد من الندوات التثقيفية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الشمول المالي بهدف رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات والتيسيرات المتاحة لهم لتسهيل معاملاتهم البنكية والتي تتناسب مع طبيعة كل إعاقة، حيث شملت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة السمعية وذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة.

وأكد التقرير، التعاون والتشبيك بين المجلس مع المنظمات والهيئات الدولية حيث قام المجلس بالتنسيق على المستوى الدولى مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA وانتهى المجلس من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات"، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA وكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والذي يمتد لمدة 36 شهراً، ويدعم المشروع الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص المطبوعة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الجسدية أو الذهنية، من خلال تقنية "النظام الرقمي للمعلومات المتاحة" DAISY " وهو أحد أنظمة نشر الكتب الإلكترونية ، والتي تتيح إصدار كتب ناطقة Digital Talking Book وهي عبارة عن مجموعة من الملفات الرقمية التي توفر تمثيلاً يمكن الوصول إليه لكتاب مطبوع للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من إعاقات مع النص المطبوع و قد تحتوي هذه الملفات على تسجيلات صوتية رقمية لكلام بشري أو اصطناعي ونص مرمز ومجموعة من الملفات التي يمكن للآلة قراءتها لتخدم الأشخاص المكفوفون وضعاف البصر من خلال الكتب متعددة الوسائط.

وفي إطار رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة من خلال تسليط الضوء على أهم الأيام العالمية للإعاقات المختلفة، قام المجلس بالمشاركة في فعاليات مختلفة حيث أقام المجلس بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة القاهرة، لقاء موسع بهدف رفع الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإلقاء الضوء على أهمية التكنولوجيا والوسائل المساعدة في تمكينهم من المشاركة والإندماج في المجتمع، وتم تكريم بعض الموهوبين من ذوي الإعاقة البصرية كنماذج متميزة وتم توزيع عدد من العصى البيضاء عليهم، كما شارك المجلس في احتفالية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، تحت شعار" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بين التحديات والرؤية المستقبلية"، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وبحث سبل التغلب عليها من خلال رؤية مستقبلية مشتركة بين المجلس والجهات المعنية، كما قام المجلس بتوزيع عدد من العصى البيضاء على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

كما شارك في فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بقطاع حقوق الإنسان وبحضور العديد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة البصرية ومدارس المكفوفين والأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بهدف رفع الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتعريف بالجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وفي هذا الإطار قامت الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل، بالمجان لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية، كما أهدوا عدد ( 603 )عصا بيضاء، و نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة" برايل" ، بهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وإتاحة المعلومات لهم بطريقة "برايل" .

كما استعرض المجلس في تقريره جهود الوزارات في خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية وكشف المجلس عن جهود وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني فيما يتعلق بعمل مسح طبي شمل عدد 20,000 "عشرون ألف" طالب بمرحلة التعليم الأساسي بمحافظات الأقصر و أسوان، وقامت الوزارة بتوزيع عدد 2945 معين بصري كما تم إجراء عدد 35 عملية تصحيح إبصار إضافة لتقديم العلاج اللازم لعدد 885 طالب بالتعاون مع جمعية (البصيرة ) للإعاقة البصرية، وفي إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تجهيز مدارس النور للمكفوفين بالاسكندرية بعدد 50 جهاز"برايل ون" وهو ما يعرف بالسطر الالكتروني كوسيلة مساعدة للكتابة بطريقة برايل وتحميل وتصفح الكتب.

وقامت هيئة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع بتوفير المعينات البصرية للمرضى من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية "نظارة مكبرة القراءة – أجهزة متخصصة"، وتمثلت جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم من خلال حرص المجلس الأعلى للجامعات على وضع آليات جديدة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة بكافة الكليات الجامعية، حيث تم السماح لهم بالالتحاق بجميع الكليات في الجامعات المصرية من خلال تشكيل لجنة لبحث حالتهم الصحية، مع تخصيص لجنة للتظلمات وفحص شكواهم، ووافق المجلس على سريان نفس شروط وقواعد العام الماضي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بما في ذلك حصولهم على 50٪ على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الثانوية العامة المصرية أو 50٪ من المجموع الاعتباري في الشهادات الثانوية المعادلة العربية ليتم قبولهم في الكليات الآداب، دار العلوم، الألسن، الحقوق، الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية، بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية و أن يتقدم الطلاب إلى الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بها لفحص الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وتقديم تقارير طبية فى شأنهم وتوزيع من تنطبق عليهم الشروط منهم على الكليات المعنية و بناءا عليه يحق للطالب ذو الإعاقة أن يتقدم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى الكلية النظرية أو العلمية التي تتفق مع رغبته طالما استوفى مجموع الدرجات المطلوبة في شهادة الثانوية الحاصل عليها، واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص بتلك الكلية.

وقامت الجامعات المصرية في عام 2022 بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الدامجة للطلاب ذوي الإعاقة لتعزيز قدراتهم على قدم المساواة مع أقرانهم. حيث قامت جامعة بنها بتوفير خدمات المكتبات السمعية وخدمات تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقات البصرية وأسرهم والمتعاملين معهم، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم منح للطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية "19" جامعة بقيمة إجمالية 900,000 جنيه مصري سنويا كما قامت الوزارة بتوزيع عدد (1,950) لاب توب مجهز للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات المصرية الحكومية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وفيما يخص جهود وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها وتيسيراً على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تم تفعيل نظام النداء الآلي الذي يساهم بمعلومات عن الرحلات والتعليمات الأمنية بمطار الغردقة، وأيضاً توفير خدمة بنكية بطريقة برايل بمطارات الغردقة وشرم الشيخ، وبالنسبة لهيئة السكة الحديد تم منح تخفيض 50% على اشتراكات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالدرجات الثانية والثالثة العادية، وقامت وزارة الداخلية بإعادة طباعة دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.