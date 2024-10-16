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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. عودة عمر فرج وسيف الجزيري من التوقف الدولي والانضمام للزمالك

سيف الجزيرى
سيف الجزيرى
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يصل التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وتواصل الجهاز الإداري مع الجزيري وعمر فرج للاطمئنان على عودتهما إلى القاهرة، ومن المنتظر تواجد الثنائي مع الفريق في رحلة الإمارات لخوض السوبر المحلي.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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