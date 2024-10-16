القومي للمرأة يناقش شروط الترشح للمجالس المحلية

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "البرنامج التدريبي لإعداد وتمكين المرأة سياسيًا"، وذلك بحضور كل من النائبة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا.

كما حضرت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس، والنائبة مايسة عطوة، عضو لجنة المشاركة السياسية، ومحمود الديب، ومحمد منير عضوا لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، وعدد من النائبات، وممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، القطاع الخاص، البنوك التجارية والزراعية، التأمينات وشركات التأمين، والأعمال المالية،وبعض الهيئات، بالإضافة إلى العاملين بشركات البترول، وكتلة "ستات وشباب أد التحدي"، وطلبة جامعة 6 أكتوبر.

وافتتحت سناء السعيد، الندوة بالترحيب بالحاضرين، مؤكدةً أن الندوة تهدف إلى مناقشة كيفية اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية والمشاركة السياسية والعمل العام، بالإضافة إلي العمل على التعريف بالفرق بين عضو البرلمان، وعضو المحليات، والتوعية بكيفية إدارة الحملات الإنتخابية البرلمان والمحليات، بالإضافة إلى التعريف باختصاصات عضو المجلس المحلي.

وقدمت الدكتورة سهام جبريل مقدمة عن بناء الإنسان ومشاركة المرأة سياسيًا، مؤكدةً أن دعم المشاركة السياسية للمرأة هو أحد المحاور الهامة لتمكينها، مشيرةً إلى دور المجالس المحلية في خدمة المجتمع، منوهةً أن الدستور المصري 2014 يكفل للمرأة حق التواجد بالمجالس المحلية، موضحةً دور المجلس القومي للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

وأكد اللواء محمد رفعت قمصان، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلى بناء الإنسان صحيًا وعقليًا ونفسيًا، وأنه لكي تستطيع الشعوب أن تستوعب ما يدور حولها من أي أزمات تمر بها البلاد لابد من ارتفاع مستوي الإدراك والثقافة لدي الإنسان.

كما ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن العديد من مواد الدستور تتحدث عن المرأة وتكفل لها حقوقها والمساواة الكاملة لها، كما عرض رسم توضيحي لتشكيل المجالس المحلية وفقًا لمشروع قانون الإدارة المحلية المقترح، كما ناقش شروط الترشح للمجالس المحلية، ومستويات المجالس المحلية، وأنواع المحافظات من حيث تشكيل المجالس المحلية واختيار الناخبين بها.

فيما شرحت النائبة مايسة عطوة، اختصاصات عضو مجلس النواب بموجب الدستور، كما أشارت إلى دور النائبات المصريات الهام، مؤكدةً على وجود دعم القيادة السياسية ودستور قوي يخدم النائبات، منوهةً أن المرأة هي جزء أساسي من المبادرات التي تقوم بها الدولة من أجل إعداد الإنسان.

فيما شارك كل من محمد منير، محمود الديب في محاضرة بعنوان "كيفية إدارة الحملات الإنتخابية "البرلمان والمحليات"، وناقشا مفهوم العملية الانتخابية، ومفهوم ومراحل الحملة الانتخابية، واستراتيجية النجاح في العمليات الإنتخابية، وخصائص الحملات الانتخابية، وكيفية إدارة حملة إنتخابية ناجحة، واختتمت الندوة بفقرة نقاشية بين الحضور والمحاضرين، وشهدت تفاعلًا كبيرًا.