ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب التايكوندو يحصد 16 ميدالية ببطولتي كأس الرئيس ومابولا المفتوحة بغينيا الإستوائية

رئيس اتحاد التايكوندو
رئيس اتحاد التايكوندو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى منتخب مصر للتايكوندو مشاركته في بطولتي كأس الرئيس وبطولة مالابو المفتوحة فئة G2 استضافتهم غينيا الإستوائية مابين الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

واستطاع منتخب التايكوندو في حصد 16 ميدالية متنوعة فى البطولتين، حيث حقق المنتخب 8 ميداليات في بطولة كأس الرئيس عن طريق ذهبيات ملك عرابي، وليلى شريف، ومعتز بالله عصام، بالإضافة إلى فضيتين لآية شحاتة، ومحمد عبده، وثلاثة برونزيات عن طريق يحيى حسن، وشهد سامي، ورامي عيسى.

وحقق المنتخب أيضًا 8 ميداليات في بطولة مالابو المفتوحة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق ليلى شريف وآية شحاتة، وعمر السرسي، ومعتز بالله عاصم، إضافة لثلاث فضيات كانت من نصيب يحيى حسن، وملك عرابي، ورامي عيسى، وبرونزية وحيدة عن طريق شهد سامي.

كاس الرئيس المفتوحة بغينيا الاستوائية منتخب مصر للتايكوندو بطولتى كأس الرئيس وبطولة مالابو