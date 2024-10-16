منتخب التايكوندو يحصد 16 ميدالية ببطولتي كأس الرئيس ومابولا المفتوحة بغينيا الإستوائية

أنهى منتخب مصر للتايكوندو مشاركته في بطولتي كأس الرئيس وبطولة مالابو المفتوحة فئة G2 استضافتهم غينيا الإستوائية مابين الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

واستطاع منتخب التايكوندو في حصد 16 ميدالية متنوعة فى البطولتين، حيث حقق المنتخب 8 ميداليات في بطولة كأس الرئيس عن طريق ذهبيات ملك عرابي، وليلى شريف، ومعتز بالله عصام، بالإضافة إلى فضيتين لآية شحاتة، ومحمد عبده، وثلاثة برونزيات عن طريق يحيى حسن، وشهد سامي، ورامي عيسى.

وحقق المنتخب أيضًا 8 ميداليات في بطولة مالابو المفتوحة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق ليلى شريف وآية شحاتة، وعمر السرسي، ومعتز بالله عاصم، إضافة لثلاث فضيات كانت من نصيب يحيى حسن، وملك عرابي، ورامي عيسى، وبرونزية وحيدة عن طريق شهد سامي.