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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى
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اقتحم مستوطنون، اليوم /الأربعاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شهود عيان أفادوا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.
وفي سياق آخر.. فتشت قوات الاحتلال مركبات الأهالي، وفرضت غرامات مالية في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
 

المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوطنون