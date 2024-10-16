بالصور.. "تعليم الأقصر" تنظم ندوة توعية صحية لطلاب المدارس

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ندوة توعية صحية والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة مستهدفةً مجموعة من مدارس المحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فى ضوء استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي هذا السياق، أوضحت دكتورة ناهد محمد مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فرع الأقصر، أنه تم تنظيم هذه الندوة التعريفية عن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية وطرق الوقاية من العدوى، مشيرة إلى اهتمام الهيئة بنشر ثقافة الجودة بين المواطنين لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الندوة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي

وأضافت ناهد، أن الندوة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتورة نانسي عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة، فيما يتعلق بتفعيل دور الهيئة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الجودة من خلال التعريف بإصدارات GAHAR من المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية المعتمدة دوليا من "اسكوا ISQUA".

كما أشار الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى دعم وتشجيع نشر ثقافة الجودة بين طلاب المدارس ودور الطلبة المشاركين في نشر تلك الثقافة بالمدرسة عن طريق الإذاعة المدرسية وعمل أبحاث بمكتبة المدرسة.

وخلال الندوة، شرحت الدكتورة هناء صموئيل منسق العمليات الميدانية بفرع الهيئة العامة للرقابة والاعتماد بالأقصر، لطلاب المدارس، الفرق بين الثلاث هيئات بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للقانون رقم ٢ لعام ٢٠١٨، وتوضيح دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق معايير جاهار.

الندوة (1)

الندوة (11)

الندوة (10)

الندوة (9)

الندوة (8)

الندوة (7)

الندوة (6)

الندوة (5)

الندوة (4)

الندوة (3)