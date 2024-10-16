الدقهلية: حملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم والبناء على طريق طلخا نبروه

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انه تم رفع 1500طن مخلفات هدم من حرم الطريق وذلك في إطار الخطة التي تنفذها اجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بهدف تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء علي الطريق طلخا نبروه حرصا علي تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، انه بمشاركة فهمي علام وكيل الادارة المتكاملة للمخلفات فقد تم التنسيق مع المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا لتنفيذ الحملة المذكورة لرفع التراكمات من علي الطريق المشار اليه.

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