وزير خارجية إسبانيا: نثمن دور مصر المهم في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

ثمن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأعرب وزير الخارجية الإسباني، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، عن شكره وتقديره لعبد العاطي على كرم الضيافة وعن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين، التي تشهد قوة أكبر من ذي قبل، خاصة في هذه المرحلة التاريخية الهامة لمنطقة الشرق الأوسط، وقال "نحن نعتبر مصر دولة حليفة في البحر المتوسط، ونعترف بالدور الهام الذي تقوم به في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف "لقد تحدثنا عن الوضع الراهن، وسوف نلتقي مع وزير الخارجية قريبا في برشلونة وستكون فرصة جديدة للحوار لنعيد التفكير في شكل السلام والتفاوض والتفكير في أوضاع الشرق الأوسط".

وأكد أن مصر وأسبانيا لديهما رؤية مشتركة للعمل معا من أجل السلام ووقف التصعيد والعنف، مشيرًا إلى الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.

وأشاد خوسيه بالدور الوسيط الذي تلعبه مصر، مثمنًا جهودها في تعزيز التعاون والتوصل لاتفاق لوضع حد لهذا الصراع والعمل على تحقيق الاستقرار والحلول السياسية التي تستند إلى مبدأ حل الدولتين، مضيفا "يجب علينا أن نفرض وضع الدولتين، وأن تكون دولا قابلة للحياة والأمان، واليوم نتقاسم مع مصر ولم نتنازل عن تطبيق حل الدولتين".

