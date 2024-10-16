أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور مصر غدا /الخميس/ في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم /الأربعاء/.
وأشار الوزير إلى استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في غزة أو لبنان والاعتداءات في الضفة الغربية.
بوابة العرب
وزير الخارجية الإيراني يزور مصر غدا
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أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور مصر غدا /الخميس/ في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.
أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور مصر غدا /الخميس/ في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.