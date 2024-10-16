وزير الخارجية الإيراني يزور مصر غدا

أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور مصر غدا /الخميس/ في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم /الأربعاء/.

وأشار الوزير إلى استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في غزة أو لبنان والاعتداءات في الضفة الغربية.