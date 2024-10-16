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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإيراني يزور مصر غدا

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيزور مصر غدا /الخميس/ في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم /الأربعاء/. 
وأشار الوزير إلى استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في غزة أو لبنان والاعتداءات في الضفة الغربية.

وزير الخارجية الإيراني يزور مصر وزير الخارجية الايراني الدكتور بدر عبد العاطي عباس عراقجي