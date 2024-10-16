قبل السفر للإمارات.. حسين لبيب يدعم فريق الزمالك في مران اليوم

حرص الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورامي نصوحي، عضو المجلس على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

ويأتي تواجد الثنائي من أجل دعم ومساندة الفريق قبل السفر صباح الغد إلى الإمارات استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري.

واطمأن رئيس نادي الزمالك من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل بطولة السوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غدًا الخميس، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.