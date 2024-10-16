مسجلًا 3625 جنيها للجرام.. الذهب عند أعلى مستوى خلال شهر بسبب القفزة العالمية

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات، اليوم الأربعاء، ليحقق قفزة عند سعر الافتتاح مقارنة بسعر إغلاق الأمس، ويأتي هذا بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى في 3 أسابيع الأمر الذي زاد من فرص صعود السعر المحلي الرغم من غياب عوامل التسعير الأخرى.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الأربعاء عند 3620 جنيها للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيها للجرام ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وهو أعلى سعر للذهب في شهر.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب بمصر مع بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع واقترابها من أعلى مستوى تاريخي، وبهذا وجد الذهب المحلي الزخم الإيجابي الكافي لاختراق المستوى 3600 جنيه للجرام وتخطي آخر قمة سعرية سجلها عند 3600 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيها للجرام.

من جهة أخرى يظل سعر صرف الدولار في البنوك مستقر دون تغيرات كبيرة، بالإضافة إلى محدودية الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يحد من تأثير هذه العوامل على عملية تسعير الذهب خلال الفترة الحالية، ليبقى المحرك الأساسي حاليًا هو التغير في سعر أونصة الذهب العالمي.

وارتفعت السندات الدولارية المصرية إلى أعلى مستوى منذ عامين تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي لمصر، لترتفع السندات طويلة الأجل بمقدار 1.5 سنت تقريبًا، وجاءت السندات طويلة الأجل بشكل عام بين أفضل السندات في الأسواق الناشئة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك قبل صدور بيانات اقتصادية هامة عن الاقتصاد الأمريكي يوم غدًا الخميس، يقترب بذلك سعر الذهب من أعلى قمة تاريخية سجلها في أواخر أغسطس الماضي عند 2685 دولار للأونصة.

وشهد سعر الذهب المحلي قفزة خلال تداولات اليوم عند الافتتاح، وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى منذ 3 أسابيع، ليتمكن الذهب المحلي من تخطي مستوى المقاومة وتخطي قمته السعرية الأخيرة بالرغم من استقرار عوامل التسعير الأخرى في السوق المحلي.

واستطاع سعر أونصة الذهب العالمي في تخطي مستوى المقاومة 2665 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2682 دولارا للأونصة وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأمس فوق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الأمر الذي دعم الزخم الصاعد للتزايد، ليصبح مستهدف الذهب الآن هو اختبار قمته التاريخية الأخيرة عند 2685 دولارا للأونصة، واختراق هذا المستوى لتسجيل قمة تاريخية جديدة.

السعر المحلي:

وافتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم عند المستوى 3620 جنيها للجرام وهو القمة السعرية الأخيرة التي سجلها السعر، ليتخطاها بعده ويسجل أعلى مستوى عند 3625 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن أغلق تداولات الأمس فوق مستوى المقاومة 3600 جنيه للجرام، ليزيد هذا من فرص ارتفاع السعر اليوم، ويصبح المستهدف الآن هو المستوى 3650 جنيها للجرام.