محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال تأهيل طريق كفور بلشاي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الأعمال في تأهيل طريق كفور بلشاي كفر الزيات - بسيون.

ويقوم بتنفذ أعمال تأهيل الطريق مديرية الطرق والنقل بالغربية بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداء من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م تمهيدا للبدء في أعمال الرصف مطلع الأسبوع القادم ، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ أن رصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرا الى أهمية الطريق كمحور مروري مهم يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .