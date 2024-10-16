الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2682 دولارا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع، ليتداول السعر بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الذهب في أغسطس الماضي، يأتي هذا قبل صدور البيانات الأمريكية غدًا، حيث يستمر الدعم لأسعار الذهب من التوترات الجيوسياسية الحالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2682 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2662 دولار للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8%، وفق جولد بيليون.

واستطاع الذهب اليوم أن يخترق المستوى 2665 دولار للأونصة والذي مثل مستوى مقاومة عمل على الحد من ارتفاع أسعار الذهب خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، ليفتح الباب أمام سعر الذهب للوصول إلى القمة السعرية التاريخية الأخيرة التي سجلها في 26 أغسطس الماضي عند 2685 دولار للأونصة.

ويعد العامل الأساسي وراء ارتفاع أسعار الذهب وتماسكها دون اللجوء إلى تصحيح سلبي كبير، هو تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزية العالمية بقيادة البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر الذي يزيد من الطلب الاستثماري على أسعار الذهب، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وعدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية الذي يدعم أسعار الذهب.

ويترقب المتداولين على الذهب البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، ويمكن القول إن البيانات التي تظهر ضعف أو تراجع في أداء الاقتصاد الأمريكي يكون لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب، لأنها تزيد من التوقعات بأن البنك الفيدرالي سيستمر في عمليات خفض الفائدة بوتيرة أسرع.

ويصدر غدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية بيانات عن مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر بالإضافة إلى طلبات اعانات البطالة الأسبوعية، حيث تراقب الأسواق البيانات المتعلقة بمستويات إنفاق المستهلكين، إلى جانب أوضاع قطاع العمالة.