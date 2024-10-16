وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في زيارة لمستشفى العريش العام

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، والدكتور حاتم عامر مساعد وزير الصحة الشئون الخارجية والدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له اثناء زيارته لمستشفى العريش العام

ورحب المحافظ بوزير الدولة البريطاني، والوفد المرافق له على أرض شمال سيناء ، مستعرضا الجهود التي تبذلها المحافظة ومستشفى العريش العام في استقبال المصابين من الأخوة الفلسطينين

حيث قام الوفد بزيارة عدداً من المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج فى المستشفى العام.

وأوضح الدكتور أحمد سمير أثناء الزيارة، أهم الخدمات الطبية المقدمة والمساعدات الصحية المستمرة للأخوة الفلسطينين داخل المستشفى.

وأشار الدكتور أحمد إلي عدد العمليات الجراحية التى أُجريت والجهود المبذولة لتقديم رعاية شاملة للجرحى الفلسطينيين.

تأتى هذه الزيارة فى ظل تنامى الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وتؤكد مصر من خلالها دورها المحورى فى تسهيل مرور المساعدات عبر أراضيها ودورها الكبير في علاج الأخوة الفلسطينين داخل مستشفيات شمال سيناء.