وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، شهد الحديث عن الأوضاع في المنطقة، وأن الحديث تطرق للأوضاع في السودان وليبيا وأهمية وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها وأن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح عبد العاطي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أن الحديث تطرق للأوضاع في فلسطين وأنه لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحًا أن هناك جهودا مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وتابع، أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون هناك إرادة سياسية لدى إسرائيل لنشر الجيش الوطني اللبناني في الجنوب ونطالب بوقف إطلاق النار لضمان تحقيق ذلك.