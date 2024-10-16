جوستاف: أسبوع القاهرة للمياه منصة لتكاتف جهود أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية

قال وزير الزراعة والمياه والأراضي الناميبي، كارل جوستاف، إن أسبوع القاهرة السابع للمياه يمثل منصة تعاونية نتشارك من خلالها المعارف والحلول المشتركة، للوصول إلى الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والحد من الكوارث في القارة الأفريقية، وذلك تحقيقًا لرؤية أفريقيا للمياه 2025.

وأضاف جوستاف، خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، إنه خلال الأعوام الأخيرة أصبحت التغيرات المناخية أكثر حدة وصعوبة، مؤكدًا أنه يجب أن نتخذ قرارات بإنشاء قنوات مائية جديدة وسدود للمياه لحماية الإنسان من السيول والفيضانات، لافتًا أن ناميبيا شهدت أقل هطول للأمطار هذا العام منذ سنوات، وذلك بسبب التغيرات المناخية وآثارها السلبية.

وأكد على أنه يجب أن تكون هناك إدارة جيدة للموارد المائية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية خاصة عند دول المصب ودول المنبع، موضحًا أنه يجب أن نحصد المياه العذبة ونحافظ عليها من التلوث ولا نقوم بهدرها.

كما أشار إلى أن أكثر المشكلات التي نعانيها حاليًا أننا نشهد فرطا في استخدام الموارد المائية، مؤكدًا أننا نقوم بتلويث المياه عمدا لأن ذلك أرخص وأسهل من اتباع السلوك السليم في الحفاظ عليها.