رياضة سيناء: مواصلة لجان المتابعة المحلية عملها في فحص الهيئات الشبابية

استأنف ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء تكليف بتشكيل اللجان الأسبوعية برئاسة خالد رجائي منّ إدراة الحوكمة، وبحضور عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء ، خالد مكاوي مدير إدارة تنمية الشباب، وعلاء الجغنه مدير إدارة العريش ، لمتابعة الأنشطة والتفتيش المالي والإداري لفحص مراكز الشباب بكل إدارة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية.

شملت المتابعة مركز شباب 6 أكتوبر، نادي العريش الرياضي، ونادي نجمةً سيناء، نادي شباب مصر، حيث تم تفقد كافة الأرجاء بمراكز الشباب والأندية متابعة الملاعب المنجلة، والأنشطة علي أرض الواقع والإطلاع علي سجلات الأنشطة وسجلات الحضور والانصراف، وتم التنبيه بترشيد إستهلاك الكهرباء وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

وفى نفس السياق ذاته تم التنبيه بالاهتمام بكافة أعمال الصيانة الخاصة بالملاعب وأسطح المباني وأعمدة الانارة والتواصل الدائم مع الإدارة لمعرفة مستجدات الأمور

تأتى المتابعات بناءً على تعليمات إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة متابعة المراكز، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية، تفتح أبوابها للجميع الفئات والأعمار.