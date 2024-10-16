قضية وجودية.. وزير الخارجية: لن نسمح تحت أي ظرف المساس بالأمن المائي المصري

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع نظيري الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، شهد الحديث عن الأوضاع في القارة الإفريقية والحديث عن قضية المياه وأهمية هذه القضية لمصر باعتبارها قضية وجودية.

وأوضح "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري، موضحًا: "مصر لن تسمح تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر".

وتابع: "ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خاصة إذا حدث أي ضرر".

وأردف، أنه تم الحديث عن الأزمة في الصومال وأهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للصومال وعلى سيادته والرفض الكامل لأي سياسات أحادية بما في ذلك مذكرة التفاهم المزعومة التي تم الإعلان عنها والتي قد تؤدي للمساس بسيادة دولة عضو في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.